"Моторшоу" не будет - участвовать некому
Международный салон «Моторшоу» в Минске в этом году проводить не будут. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщил член правления Белорусской автомобильной ассоциации Дмитрий Ярота
По его словам, которые приводит «Минск-Новости», сегодня с одной стороны Интернет душит выставочное движение по всему миру, а с другой — это решение руководителей дилерских центров, импортеров проводить такой праздник или нет.
— Я еще наблюдаю такой момент, что сменилось поколение маркетологов, которое не знает, как работать на выставках, в основном они занимаются размещением баннеров и рекламы в Интернете, — отметил он. – «Моторшоу» — это дополнительные вложения в рекламу.
Как добавил генеральный директор БАА Александр Сидоревич также сдерживающим фактором является небольшой круг потенциальных участников:
— 57% рынка занимают три дилера. Это не может быть выставка 3-5 брендов, участвовать должны все.
13:25 16/01/2020
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