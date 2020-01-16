"Моторшоу" не будет - участвовать некому

По его словам, которые приводит « Минск-Новости », сегодня с одной стороны Интернет душит выставочное движение по всему миру, а с другой — это решение руководителей дилерских центров, импортеров проводить такой праздник или нет.





— Я еще наблюдаю такой момент, что сменилось поколение маркетологов, которое не знает, как работать на выставках, в основном они занимаются размещением баннеров и рекламы в Интернете, — отметил он. – «Моторшоу» — это дополнительные вложения в рекламу.









Как добавил генеральный директор БАА Александр Сидоревич также сдерживающим фактором является небольшой круг потенциальных участников:





— 57% рынка занимают три дилера. Это не может быть выставка 3-5 брендов, участвовать должны все.