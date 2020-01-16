Законопроекты по поправкам в Конституцию РФ, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, а всероссийское голосование по этим оправкам планируется провести до 1 мая 2020 года.





Об этом сообщил ТАСС источник в Совете Федерации РФ.





Заметим, что накануне предлагалось провести такое голосование вместе с выборами в Госудуму РФ в 2021 году.