Торопятся: голосование по Конституции РФ хотят провести до 1 мая 2020 года
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года
Законопроекты по поправкам в Конституцию РФ, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, а всероссийское голосование по этим оправкам планируется провести до 1 мая 2020 года.
Об этом сообщил ТАСС источник в Совете Федерации РФ.
Заметим, что накануне предлагалось провести такое голосование вместе с выборами в Госудуму РФ в 2021 году.
"Белорусский партизан"
13:05 16/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение