Лукашенко за 25 лет не убедил: белорусы не верят в светлое будущее страны
Почти 60% белорусов считают, что будущее страны пессимистично, говорят в исследовательском центре EAST Center.
Какое исследование провел EAST Center?
Исследовательский центр Eurasian States in Transition Research Center (EAST Center), изучающий постсоветские и восточноевропейские страны, опубликовал результаты нового опроса.
У респондентов из Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины узнали, как они видят будущее своей страны.
И как результаты?
Оказалось, что самый тревожный взгляд на будущее страны у белорусов: 59% опрошенных не ждут от грядущего ничего хорошего. На втором месте по уровню пессимизма украинцы – там негатив лидирует у 52% респондентов.
А вот самый позитивный взгляд на новый этап в жизни страны у армян: 70% населения смотрят в будущее с оптимизмом.
Авторы исследования связывают это с положительным отношением к новому руководству страны.
Источник: citydog.by
10:34 16/01/2020
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