+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко за 25 лет не убедил: белорусы не верят в светлое будущее страны

Почти 60% белорусов считают, что будущее страны пессимистично, говорят в исследовательском центре EAST Center.


Какое исследование провел EAST Center?

Исследовательский центр Eurasian States in Transition Research Center (EAST Center), изучающий постсоветские и восточноевропейские страны, опубликовал результаты нового опроса. 

У респондентов из Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины узнали, как они видят будущее своей страны.



И как результаты?

Оказалось, что самый тревожный взгляд на будущее страны у белорусов: 59% опрошенных не ждут от грядущего ничего хорошего. На втором месте по уровню пессимизма украинцы – там негатив лидирует у 52% респондентов.

А вот самый позитивный взгляд на новый этап в жизни страны у армян: 70% населения смотрят в будущее с оптимизмом. 

Авторы исследования связывают это с положительным отношением к новому руководству страны.
Источник: citydog.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru