Милиционера судят в Пружанах за пьяное ДТП со смертельным исходом
Суд Пружанского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного сотрудника милиции, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, сообщили в суде.
ДТП произошло в середине июля 2019 года, под колесами легкового автомобиля погиб велосипедист. Было установлено, что за рулем автомобиля, который сбил велосипедиста, находился пьяный сотрудник местной милиции, следователи возбудили уголовное дело.
Обвиняемого судят по двум статьям Уголовного кодекса. По ч.3 ст.159 "Оставление в опасности" и по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть).
Велосипедиста сбил автомобиль поздно вечером на трассе возле деревни Лососин (Пружанский район). Следствием было установлено, что 43-летний сотрудник милиции, управляя автомобилем марки ВАЗ, сбил двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении велосипедиста, жителя Могилева 1977 года рождения.
Пострадавший мужчина скончался, пока его везли в больницу. Водитель ВАЗа был задержан.
09:36 16/01/2020
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