+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белые медведи и пингвины: в Минском зоопарке хотят создать полярную экспозицию

В Минском зоопарке в 2019 г. побывали 580 тыс. посетителей, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор учреждения Сергей Киселев.

Он отметил, что количество посещений с каждым годом возрастает.


— Животными очень интересуются и взрослые, и особенно дети. Это показала выставка детских рисунков «Как звери встречают Новый год», которую мы организовали в зоопарке накануне новогодних праздников, — рассказал С. Киселев. — Ребята принесли нам более 800 нарисованных своими руками картин, в которые вложили все свои способности и фантазию. За это мы детей бесплатно приглашали в зоопарк. Чтобы привлечь посетителей, нужно постоянно совершенствоваться. И непременно повышать экологическую грамотность людей, воспитывать у них любовь к природе.

— Кем бы еще хотелось пополнить коллекцию представителей фауны?

— Мечтаю, чтобы у нас появилась полярная экспозиция — с белым медведем, пингвинами. Это необычно и есть во многих зоопарках. Если найдутся для этого средства, мы такую экспозицию обязательно создадим.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru