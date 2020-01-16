ЧП в Пинске: введен карантин по бешенству на всей территории города





"Объявить территорию Пинска неблагополучной зоной по бешенству животных и установить карантин в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами профилактики", - сообщается в решении горисполкома от 14 января 2020 года. Решение размещено на сайте горисполкома.





В сообщении отмечается, что "на сегодняшний день в городе Пинске обострилась ситуация по заболеванию бешенство. В городе зафиксировано 4 случая выявления заболевания у 2 диких животных (енот и лиса) и 2 домашних животных (собак)".









Также принят план по предотвращению распространения смертельного вируса. Среди основных мер профилактики и защиты от бешенства на первом месте стоит вакцинация домашних животных. Владельцам собак, кошек, других животных напоминают о необходимости привить их в ветеринарных учреждениях города.





Специалисты также советуют избегать контактов с дикими и бездомными животными (не нужно их гладить, брать на руки, играть, кормить). При обнаружении безнадзорных животных или их трупов следует немедленно сообщать в службу отлова ЖКХ.





Ранее карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Кобринского района.



