+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ЧП в Пинске: введен карантин по бешенству на всей территории города

Горисполком Пинска объявил на всей территории города карантин по бешенству.


"Объявить территорию Пинска неблагополучной зоной по бешенству животных и установить карантин в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами профилактики", - сообщается в решении горисполкома от 14 января 2020 года. Решение размещено на сайте горисполкома. 

В сообщении отмечается, что "на сегодняшний день в городе Пинске обострилась ситуация по заболеванию бешенство. В городе зафиксировано 4 случая выявления заболевания у 2 диких животных (енот и лиса) и 2 домашних животных (собак)". 


Также принят план по предотвращению распространения смертельного вируса. Среди основных мер профилактики и защиты от бешенства на первом месте стоит вакцинация домашних животных. Владельцам собак, кошек, других животных напоминают о необходимости привить их в ветеринарных учреждениях города. 

Специалисты также советуют избегать контактов с дикими и бездомными животными (не нужно их гладить, брать на руки, играть, кормить). При обнаружении безнадзорных животных или их трупов следует немедленно сообщать в службу отлова ЖКХ.

Ранее карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Кобринского района.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru