В Беларуси появился “Большой брат 2”, и он тоже из России

Пока что её тестируют только на одном объекте.





Белорусская милиция уже пользуется похожей системой — Kipod. Она разработана российской компанией Synesis, и в данный момент к ней подключено около 100 камер на минских вокзалах и в метро. Зачем Беларуси понадобился второй “Большой Брат”, у которого тоже российские корни? И кто заплатит за этот банкет с видеонаблюдением?





Александр Еренко Специалист по связям с общественностью Macroscop подтверждает Еврорадио: компания работает с белорусской милицией.





“Действительно, сейчас идёт пилотный проект, по результатам которого опыт будет масштабироваться на другие отделения. Он запущен в Минском областном управлении [МВД. — Еврорадио]. Будет ли он запущен в дальнейшем в других областях или нет, решать уже руководству МВД Республики Беларусь”.





Если проекту всё-таки будет дан “зелёный свет”, то какими будут тарифы для организаций, за безопасностью которых будет следить система? По словам Еренко, это будут определять белорусские партнёры.





“Мы предоставляем услугу. Лицензия приобретается на условиях пожизненного приобретения. Нет никаких абонентских плат, подписок, именно поэтому многие государственные органы и выбирают Macroscop. Программное обеспечение устанавливается и используется по усмотрению пользователя. Мы же уже не будем иметь ни доступа к данным, ни к внутренним изменениям. Обновления также будут бесплатными”.









С 2019 года белорусская милиция уже использует похожую систему распознавания лиц — облачную платформу Kipod от российского IT-гиганта Synesis. Техническим оператором выступает дочка “Синезиса” — “24х7 Паноптес”. Но, по словам начальника управления охраны правопорядка МВД Александра Жилинского, собственники объектов не торопятся подключаться к системе как раз из-за высоких тарифов на услуги оператора. Обработка и хранение информации с одной камеры обходится владельцу помещения в эквиваленте в 50 долларов в месяц.





В курсе ли компания Macroscop, что белорусские правоохранители уже пользуются похожей разработкой, но от другой российской компании?





“Я слышал, что где-то она используется, но будет ли она использоваться в дальнейшем, мне не известно”, — говорит про систему конкурентов Александр Еренко.





Интересно, что из новости о запуске системы в Беларуси, размещённой на сайте компании, через несколько часов исчез комментарий начальника отдела средств и систем охраны Минского областного управления Департамента охраны Вадима Вознесенского. Он говорил о том, что по итогам пилотного проекта минская милиция планирует перенести его опыт на 24 отделения — в Минской, Витебской и Гродненской областях.





Системным интегратором ПО от Macroscop в Беларуси указана белорусская компания On/off store. Однако на просьбу Еврорадио прокомментировать новость в компании отказали.



