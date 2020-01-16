Белорусские мыши в холодильнике зимуют! А не вешаются

Смотрите на видео, в каких условиях проводят зиму летучие мыши.





Летучие мыши в Беларуси перезимуют в холодильнике, причем в особых "спальных мешочках".





Зимой не каждая мышь способна найти себе место для сна, и некоторые от безысходности просто погибают. Естественных подземелий в стране нет. Обычно летучие мыши в Беларуси забираются на зимовку в подвалы и погреба, а иногда навещают и человеческие жилища. Оттуда их выпроваживают на улицу, и рукокрылые могут погибнуть.





Но некоторым мышам везет – они попадают к ученым. Специалисты Академии наук решили, что лучше всего для зимовки мыши подойдет обычный холодильник.





"Идеальные условия для зимовки летучих мышей предоставляет обычная камера бытового холодильника, где, как мы все знаем, температура около +5 градусов. Поэтому животные чувствуют себя просто замечательно и очень неплохо переносят зиму", – рассказал биолог Алексей Шпак.





К ученым мышей приносят неравнодушные люди. Каждое животное специалисты сажают животное в специальный мешочек и отправляют на зимовку. Иногда мышей извлекают из холодильника – взвесить и проверить их самочувствие.





А в конце марта или начале апреля постояльцев холодильника выпустят на волю.



