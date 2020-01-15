До +6 будет в Беларуси 16 января
В четверг, 16 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, преимущественно — дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, по северу порывистый.
Температура воздуха ночью будет -2... +3, днем прогнозируется 1-6 градусов тепла, передает "Еврорадио".
21:40 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.