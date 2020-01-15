Фото макарон с куском батона разместила в прошлом году в социальных сетях Марина Мокас, председатель Дзержинской районной организации «Говори правду». Женщина сравнивала пищу в минской больнице и в Дзержинске, передает "Белсат"













Сегодня, 15 января, состоялось предварительное заседание в Дзержинском районном суде. Судебный иск районная больница предъявила также и к телевидению СТВ, где транслировалось выступление кандидатов. ЦРБ требует опубликовать опровержение, а также 3 базовые величины (81 рубль) – государственную пошлину. При этом никакой моральной компенсации пока заявлено не было. Представители государственного телевидения в суд не пришли. Представители ЦРБ еще в начале заседания заявили ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме. Судья Федчук Татьяна Ивановна ходатайство отклонила.





Главный врач больницы Владимир Губаш подчеркнул, что питание в учреждении соответствует нормам. Врач-диетолог Нелли Аракелян пояснила, что в день расходуется на питание 3 руб 70 копеек на человека (позже главный врач объяснил, что больница получает гуманитарную помощь в виде продуктов питания). Диетолог убеждена: такой прием пищи, как на фото, невозможен в их учреждении. Если это завтрак, то должно быть масло, если обед, то обязательно должно быть мясо или рыба. На вопрос Дмитриева о том, считает ли диетолог макароны и батон элементами здорового питания, сказала так: «Вы имеете что-то против макарон? Я не буду отвечать на этот вопрос».





Администрация больницы представила меню за осень, хотя фото сделано в апреле. В суд пришло пять представителей медицинского учреждения. На вопрос адвоката, какие будут представлены доказательства того, что свидетельства порочат больницу, представители пожали плечами: «А мы должны это доказывать? Если нужно, представим».





Суд постановил привлечь в качестве ответчика еще и редакцию Дзержинской районной газеты «Узвышша», где также описывались приемы пищи в ЦРБ.





«Это попытка ввести цензуру на критику государственных органов», – заявил Дмитриев.





«Сведения, которые распространил Дмитриев, носят предвзятый характер. Из них можно сделать вывод, что питание в больнице на низком уровне, а это не так», – говорит Валерия Лалина, юрисконсульт больницы.





Основное заседание состоится 29 января.



