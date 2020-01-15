Министр считает, что эту тему в контексте обеспечения информационной безопасности нужно обсуждать со всеми заинтересованными в парламенте. По мнению Александра Карлюкевича, необходимо оценить масштабы явления, потенциальные угрозы и подумать, как изложить это в законодательной базе. Он высказался за то, чтобы "уже сегодня готовить проекты, где будут прописаны такие понятия, как fake и deepfake".

"Людям необходимо объяснить, к чему это приведет. Надо сказать, что у нас не принято, что может носить противоправный характер. Таким образом будет выражена позиция не только государства, но и здоровой части общества. Если мы сегодня не подготовимся к этому, то завтра можем опоздать", - подчеркнул Александр Карлюкевич.

Он отметил, что влияние СМИ и социальных сетей в современном мире возрастает, и в этой связи в Беларуси стоит задуматься о радикальных скоростях в эволюции отечественных медиа.

В свою очередь старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук Виктор Наумов поддержал идею законодательного закрепления идентификации субъектов в информационном пространстве. "Именно идентификация является неким порталом в этот "волшебный" мир. Человек должен идентифицироваться полностью либо частично. Тут много всевозможных аспектов. И внутрь этого института должна быть в том числе включена ответственность за воровство чьей-то идентичности - вплоть до уголовной", - считает он. Кроме того, по мнению эксперта, в борьбе с распространением fake и deepfake нужно объединить усилия государства, общества и производителей технологий, заключить в новых информационных реалиях что-то вроде общественного договора. "Те, кто продумывает технологии и затем их внедряет, - это уже самостоятельная сила, и с ними нужно договариваться на берегу", - убежден Виктор Наумов.