Пожилой норвежец ждёт суда в брестском СИЗО
71-летний норвежский любитель военной истории Даг Вивестад приехал в Брест, чтобы путешествовать по местам, связанным со Второй мировой войной, а вместо этого угодил в СИЗО по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Племянница Вивестада Камилла Гледиц через Фейсбук обратилась за помощью.
По её словам, 29 сентября 2019 года Даг и его приятель встретили в гостинице 10-летнюю девочку с младшими братьями, которая была приглашена на отмечавшуюся там свадьбу.
Норвежца удивило, что она хорошо говорит по-английски, и он заговорил с ней. Беседа длилась около двух минут. После этого мужчины, выскочившие из кафе, избили Вивестада и его друга, а потом на место событий приехала милиция.
Так норвежец оказался в брестском СИЗО. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Племянница переживает за родственника и говорит, что у неё есть запись с камеры видеонаблюдения, откуда понятно, что Вивестад до девочки даже не дотрагивался, просто немного поговорил.
В управлении Следственного комитета по Брестской области Еврорадио подтвердили, что против норвежца действительно было возбуждено уголовное дело.
“В ходе расследования к обвиняемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области. — Уголовное дело в декабре 2019 года передано прокурору для направления в суд, в связи с чем его комментирование в настоящее время не входит в компетенцию Следственного комитета”.
17:49 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.