Довели? Замдиректора лицея выпал из окна четвертого этажа в Добруше
Вчера утром в Добрушскую районную больницу был доставлен заместитель директора Добрушского профессионального политехнического лицея с различными телесными повреждениями.
фото носит иллюстративный характер
По предварительной информации, мужчина упал с 4-го этажа административного здания этого учебного заведения примерно в 9.30.
Что это было - случайная неосторожность или попыка суицида, не сообщается.
Источник: belta.by
17:40 15/01/2020
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