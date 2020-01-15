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Довели? Замдиректора лицея выпал из окна четвертого этажа в Добруше

Вчера утром в Добрушскую районную больницу был доставлен заместитель директора Добрушского профессионального политехнического лицея с различными телесными повреждениями.

фото носит иллюстративный характер

По предварительной информации, мужчина упал с 4-го этажа административного здания этого учебного заведения примерно в 9.30. 

Что это было - случайная неосторожность или попыка суицида, не сообщается.
Источник: belta.by
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