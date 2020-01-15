Власти не прочь пересмотреть и другие кодексы по примеру административного
Телеграм-канал «Пул первого» сообщает, что по примеру административного пересмотрят и другие кодексы. В том числе уголовный.
На вчерашнем совещании у Лукашенко, по данным канала, глава государства спрашивал нового заместителя главы своей администрации Ольгу Чуприс о том, как продвигается работа по изменению законодательства по «административке».
«Именно этот кусок работы сейчас — важнейший. Огромный пласт. Поручил предложить активнее подключиться парламенту. И также интенсивно с людьми работать — слышать их предложения», — пересказывает канал слова Лукашенко.
Источник: officelife
17:36 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.