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Власти не прочь пересмотреть и другие кодексы по примеру административного

Телеграм-канал «Пул первого» сообщает, что по примеру административного пересмотрят и другие кодексы. В том числе уголовный.

На вчерашнем совещании у Лукашенко, по данным канала, глава государства спрашивал нового заместителя главы своей администрации Ольгу Чуприс о том, как продвигается работа по изменению законодательства по «административке».

«Именно этот кусок работы сейчас — важнейший. Огромный пласт. Поручил предложить активнее подключиться парламенту. И также интенсивно с людьми работать — слышать их предложения», — пересказывает канал слова Лукашенко.
Источник: officelife
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