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Как в лихие 90-е: под Гродно известного бизнесмена затрелили прямо в машине

Работают лучшие следователи, но по горячим следам убийца пока не найден.

Как в лихие 90-е: под Гродно известного бизнесмена затрелили прямо в машине
Минувшей ночью в Гродненском районе с огнестрельным ранением обнаружено тело 55-летнего мужчины, сообщает Следственный комитет. 

На место происшествия прибыла группа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета.

Следователями с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований.



Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по факту убийства возбуждено уголовное дело. Сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и его задержание.

По некоторой информации, убит бизнесмен Александр Пресняк, один из учредителей перчаточной фабрики «Акцент», владелец недвижимости. 

По непроверенным данным, Пресняк на своей BMW X6 подъехал к дому, где его уже поджидал убийца. Неизвестный застрелил его прямо в машине.


В 2011 году он был заместителем директора по развитию перчаточной фабрики «Акцент», в 2013 году — председателем наблюдательного совета, а в последнее время — одним из акционеров предприятия, рассказали TUT.BY в ОАО «Акцент».
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