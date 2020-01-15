Как в лихие 90-е: под Гродно известного бизнесмена затрелили прямо в машине
Работают лучшие следователи, но по горячим следам убийца пока не найден.
Минувшей ночью в Гродненском районе с огнестрельным ранением обнаружено тело 55-летнего мужчины, сообщает Следственный комитет.
На место происшествия прибыла группа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета.
Следователями с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований.
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по факту убийства возбуждено уголовное дело. Сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и его задержание.
По некоторой информации, убит бизнесмен Александр Пресняк, один из учредителей перчаточной фабрики «Акцент», владелец недвижимости.
По непроверенным данным, Пресняк на своей BMW X6 подъехал к дому, где его уже поджидал убийца. Неизвестный застрелил его прямо в машине.
В 2011 году он был заместителем директора по развитию перчаточной фабрики «Акцент», в 2013 году — председателем наблюдательного совета, а в последнее время — одним из акционеров предприятия, рассказали TUT.BY в ОАО «Акцент».
16:57 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.