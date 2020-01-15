+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Шок! Австралии нужно 100 лет на восстановление после пожаров

Более 100 лесных пожаров продолжают бушевать на востоке Австралии.



Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, которые продолжаются в стране с осени 2019 года. Об этом 14 января написало британское издание The Sun со ссылкой на комментарий пожарной охраны Австралии.

Там считают, что именно столько времени нужно, чтобы вернуть Австралию в то состояние, в котором страна была до пожаров.

Издание отмечает, что более 100 пожаров продолжают бушевать на востоке страны, однако более прохладные условия в последние дни и прогнозируемые дожди помогают справляться с огнем.

Эксперты считают, что лесные пожары уничтожили треть популяции коал в лесах Австралии.

Всемирный фонд дикой природы сообщил властям, что среда обитания как минимум 13 видов животных либо уничтожена, либо ей нанесен серьезный ущерб. 


В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства 9 января сообщили, что шлейф дыма от пожаров в Австралии совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.
Источник: gordonua.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru