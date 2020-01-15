Пограничники спасли рыбкаков-нарушителей
Гродненские пограничники спасли двух белорусов, которые после неудачной рыбалки с надувного плота оказались на островке посреди реки Неман.
фото носит иллюстративный характер
Около полуночи 14 января на «горячую линию» Гродненской погрангруппы поступила просьба о помощи. Звонивший сообщил, что вместе с другом оказался заложником небольшого острова на Немане. Их рыбалка завершилась «крушением» плавсредства и мужчины, выбравшись на берег, попросили помощи у пограничников.
Правоохранители сразу же отреагировали на сигнал, отыскали мужчин и доставили их на берег. После осмотра местности были найдены утерянные куртка и паспорт одного из рыбаков.
Однако, исходя из того, что спасенные являются жителями приграничья, а значит, хорошо осведомлены о порядке посещения погранполосы, им все же придется ответить за нарушение правил нахождения на режимной территории в соответствии со статьей 23.30 КоАП.
Дело в том, что все произошло ночью и у самой границы с Литвой, а, по законодательству, после захода солнца в пограничной полосе находиться запрещено, сообщает Госпогранкомитет.
12:58 15/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.