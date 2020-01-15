Не захотели поделиться с государством - потеряли всё
Белоруске из США пришла посылка со спрятанными 1200 долларами. Таможенники их все же обнаружили и конфисковали.
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1200 долларов США, спрятанных в упаковку с печеньем, обнаружили минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений.
Посылка весом 10 кг поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары.
Однако одна из упаковок с печеньем была совсем нетоварного вида и вызвала подозрения. Оказалось, что в нее были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства, после чего сама пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем.
Однако по белорусскому законодательству перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США.
Поэтому запрещенная к пересылке валюта была изъята.
По данному факту Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь.
Дело в том, что перевод из-за границы не облагается в Беларуси налогом только в случае, если он от близких родственников - детей, родителей, или (в пределах 500 базовых величин в течение календарного года) заявлен как подарок.
"Белорусский партизан"
11:23 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.