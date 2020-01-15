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Уникальная операция - минские трансплантологи пересадили печень двухлетней девочке

Операция, которая считается одной из самых сложных в хирургии и трансплантации печени, была проведена за месяц до нового 2020 года. Трансплантологи спасли двухлетнюю девочку с печеночной недостаточностью тяжелой степени.

Уникальная операция - минские трансплантологи пересадили печень двухлетней девочке
Как рассказал заместитель директора по хирургической работе Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии доктор медицинских наук, доцент Алексей Щерба, технология называется сплит-трансплантацией, когда трупную печень взрослого донора разделяют на две жизнеспособные части, большая из которых (правая доля) используется для взрослого реципиента, а меньшая (левая доля) - для ребенка. 

В операционной находятся сразу три бригады хирургов и две анестезиологов.

Взрослый реципиент, которому досталась правая доля печени, быстро пошел на поправку и вскоре после вмешательства был выписан. А ребенку, находившемуся в очень тяжелом состоянии, потребовалось больше времени. 

Свыше месяца коллектив анестезиологов-реаниматологов и хирургов-трансплантологов преодолевал последствия тяжелой печеночной недостаточности. 

"Нужно было принять множество правильных решений, чтобы в итоге состояние маленькой пациентки улучшилось. Она уже переведена для долечивания в детскую инфекционную больницу Минска", - рассказал Алексей Щерба.

К слову, эта больница уже длительное время является партнером минского НПЦ в лечении детей с печеночной недостаточностью. Здесь готовят к трансплантации печени почти всех несовершеннолетних маленьких пациентов, а затем, после операции, продолжают выхаживание и наблюдение за ними.


В 2019 году были проведены две сплит-трансплантации. Первая прошла в экстремальных условиях: напомним, пришлось в сжатые сроки спасать семью после отравления бледной поганкой. 

Тогда за одну ночь сделали пересадку печени и матери, и ребенку. К счастью, была возможность найти донора с пригодным органом. Сейчас двухлетней пациентке операцию провели в плановом режиме. Несколько месяцев она ждала подходящий по группе крови, возрасту, качеству трансплантат.

Всего в Беларуси на данный момент были проведены четыре сплит-трансплантации. 
Источник: belta.by
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