На химзаводе в Каталонии произошёл мощный взрыв. Есть жертвы
На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели.
Фото: twitter.com/David87F1
На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели. Известно о восьми пострадавших. Два из них находятся в критическом состоянии, у них серьёзные ожоги. Также есть сведения о погибшем местного жителе, на которого обрушилась крыша здания — взрывная волна прошла по окрестностям предприятия. Судьба ещё одного человека неизвестна.
Власти успокаивают население, среди которого началась паника. Они утверждают, что токсичных веществ в воздухе не обнаружили, пишет euroradio.fm
09:50 15/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.