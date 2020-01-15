Не ожог, а контакт





Кому не знакомы ощущения, когда касаешься крапивы? Жжение, боль, краснота, волдыри на коже. Все эти проявления мы привычно называем ожогом, хотя с медицинской точки зрения это неправильно. На самом деле происходит реакция кожи на контакт со жгучим растением, и то же самое случается, когда человек встречается с ядовитым представителем флоры или фауны — сухопутной или морской — в экзотических для нас странах.





"Поскольку люди называют эту реакцию ожогом, то едут за помощью к нам — и правильно делают. По сути своей лечение тогда сходно с тем, которое применяется при настоящих ожогах: термических, полученных от высокой температуры, или химических, от кислоты, щелочи, солей тяжелых металлов. Но по международному классификатору болезней МКБ-10 для этих случаев есть специальный диагноз: контакт с ядовитым морским животным, сухопутным животным, ядовитым растением. Когда мы больного вылечили и оформляем документы, то ставим шифр этих болезней", — рассказал в интервью "СБ – Беларусь Сегодня" Дмитрий Мазолевский, главный внештатный специалист по комбустиологии комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Специалист объяснил: и в ожоговом отделении БСМП, которым он заведует, и в областных отделениях накоплен большой опыт лечения таких проявлений.





Тот же неприятный контакт с медузой, вызывающий повреждения на коже, может случиться и в Средиземном, и в Красном, и в Адриатическом морях. А значит, в определенной зоне риска все те тысячи соотечественников, кто выбирает отдых в Египте, Турции, Испании, Черногории, Италии, Греции… К счастью, эти травмы поддаются лечению. А области, где водятся смертельно ядовитые виды животных вроде морской осы или кольчатого осьминога, которые обитают у берегов Австралии, не входят у нас в число популярных туристических направлений.





От ежа до медузы





Пациенты, заимевшие проблемы на отдыхе, обращаются к специалистам по ожоговой травме во все сезоны. Полетел в январе наш человек в теплые края, поплавал, наткнулся на медузу — пощипало. А потом состояние ухудшается: пятно на груди становится еще больше, появляются пузыри…



