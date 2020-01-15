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Музтеатру – 50 лет. А не замахнутся ли нам? И отпраздновать!

Белорусский государственный академический музыкальный театр 17 января отпразднует 50-летний юбилей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в учреждении культуры.


Театр основан в 1970 г. А первый спектакль — «Жаворонок» на музыку Юрия Семеняко — на его сцене сыграли 17 января 1971-го.

К торжеству подготовили особую программу — она получила название «Золотая россыпь оперетты». Артисты представят лучшие номера: из мюзиклов, музыкальных комедий, оперетт, которые были в репертуаре театра в разные годы. В праздничных номерах планируют задействовать весь коллектив Музыкального: артистов классического балета, балета оперетты и мюзикла, ансамбль солистов театра, симфонический оркестр и, конечно, вокалистов.

Для зрителей подготовили подборку номеров более чем из 20 постановок: оперетт «Мистер Икс», «Сильва», «Баядера», «Фиалка Монмартра», «Веселая вдова», «Цыганская любовь», гусарского водевиля «Подлинная история поручика Ржевского», мюзиклов «Стакан воды», «Софья Гольшанская» и многих других.

Выступят народная артистка Беларуси Наталия Гайда, заслуженные артисты Беларуси Маргарита Александрович, Василий Сердюков, Антон Заянчковский, Людмила Станевич, Виктор Циркунович, заслуженный артист России Алексей Кузьмин и др.
Дарья Орел
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