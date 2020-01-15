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15 января Сильвестров день - один из худших дней в году

Церковь сегодня чтит память святых Серафима Саровского и Сильвестра Римского.




Серафим Саровский принял постриг в Саровской пустыни. Он стал иеромонахом, а затем ушел в безлюдные места и стал отшельником. Он проводил все время в молитвах и посте. Серафим наложил на себя обет трехлетнего молчания, а затем – затворничества. Преподобный известен молитвенным подвигом. Он стоял на камне и молился 1000 ночей и в келье – 1000 дней.

Преподобному обычно люди молятся при любых трудных жизненных ситуациях.

Также 15 января верующие вспоминают Сильвестра Римского, которого в народе прозвали Сильвестром Курятником. Ему молятся в этот день с просьбой защитить от нечистой силы, беды и несчастных случаев.

Ведь 15 января по улицам гуляет нечисть, и с любым человеком может произойти несчастный случай. Поэтому люди старались вечером не выходить на улицу, чтобы избежать беды.

Сегодня принято убираться и мыть окна освященной водой, чтобы защитить семью от напастей.


Чего нельзя делать 15 января, в день Серафима Саровского:

– ругаться, ссориться, осуждать, злословить;

– увлекаться алкогольными напитками;

– гадать, заниматься магией и оккультизмом, а также увлекаться приметами.

Впрочем, церковь осуждает эти действия независимо от праздников и дней недели.
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