15 января Сильвестров день - один из худших дней в году













Серафим Саровский принял постриг в Саровской пустыни. Он стал иеромонахом, а затем ушел в безлюдные места и стал отшельником. Он проводил все время в молитвах и посте. Серафим наложил на себя обет трехлетнего молчания, а затем – затворничества. Преподобный известен молитвенным подвигом. Он стоял на камне и молился 1000 ночей и в келье – 1000 дней.





Преподобному обычно люди молятся при любых трудных жизненных ситуациях.





Также 15 января верующие вспоминают Сильвестра Римского, которого в народе прозвали Сильвестром Курятником. Ему молятся в этот день с просьбой защитить от нечистой силы, беды и несчастных случаев.





Ведь 15 января по улицам гуляет нечисть, и с любым человеком может произойти несчастный случай. Поэтому люди старались вечером не выходить на улицу, чтобы избежать беды.





Сегодня принято убираться и мыть окна освященной водой, чтобы защитить семью от напастей.









Чего нельзя делать 15 января, в день Серафима Саровского:





– ругаться, ссориться, осуждать, злословить;





– увлекаться алкогольными напитками;





– гадать, заниматься магией и оккультизмом, а также увлекаться приметами.





Впрочем, церковь осуждает эти действия независимо от праздников и дней недели.