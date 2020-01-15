15 января Сильвестров день - один из худших дней в году
Церковь сегодня чтит память святых Серафима Саровского и Сильвестра Римского.
Серафим Саровский принял постриг в Саровской пустыни. Он стал иеромонахом, а затем ушел в безлюдные места и стал отшельником. Он проводил все время в молитвах и посте. Серафим наложил на себя обет трехлетнего молчания, а затем – затворничества. Преподобный известен молитвенным подвигом. Он стоял на камне и молился 1000 ночей и в келье – 1000 дней.
Преподобному обычно люди молятся при любых трудных жизненных ситуациях.
Также 15 января верующие вспоминают Сильвестра Римского, которого в народе прозвали Сильвестром Курятником. Ему молятся в этот день с просьбой защитить от нечистой силы, беды и несчастных случаев.
Ведь 15 января по улицам гуляет нечисть, и с любым человеком может произойти несчастный случай. Поэтому люди старались вечером не выходить на улицу, чтобы избежать беды.
Сегодня принято убираться и мыть окна освященной водой, чтобы защитить семью от напастей.
Чего нельзя делать 15 января, в день Серафима Саровского:
– ругаться, ссориться, осуждать, злословить;
– увлекаться алкогольными напитками;
– гадать, заниматься магией и оккультизмом, а также увлекаться приметами.
Впрочем, церковь осуждает эти действия независимо от праздников и дней недели.
09:31 15/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.