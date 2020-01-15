Жительница Березовки Марина Игнаткова поделилась с «Лідскай газетай» фотографией удивительной для зимы находки — горсти лисичек.





— Грибы в лесу в Новогрудском районе 12 января нашел мой брат Виталий, — рассказала березовчанка. — Сказать, что удивились, ничего не сказать. Я за свои 35 лет ни разу не видела, чтобы в январе росли лисички! Конечно, на небольшую кастрюльку супа грибов хватало, но, честно, что-то побоялись… Поэтому находку сфотографировали, снимком поделились в социальных сетях и с друзьями, а потом грибы выбросили. Вообще, погода совсем не календарная, у людей и чеснок взошел, и клубника зацвела… Даже не знаю, хорошо это или плохо, каких в целом последствий ожидать от такой аномально теплой зимы.





Фото: lidanews.by



