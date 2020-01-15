В Минске презентуют уникальный справочник, над которым ученые трудились более 20 лет
Презентация самого полного на сегодняшний день справочного издания об объектах растительного мира Беларуси состоится 16 января в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа.
Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Национальной академии наук.
Книга «Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь. Основы кадастра. Первичное обследование 2002-2017 гг.» — результат кропотливой работы ученых Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича на протяжении двух десятилетий. В издании объемом 600 страниц приведены сводные данные о редких и исчезающих, инвазивных, хозяйственно полезных, интродуцированных, ядовитых и других видах растений и грибов, растительных сообществах и ценных насаждениях. Информация дана в разрезе областей и административных районов. Издание содержит около тысячи рисунков и более двух тысяч карт.
Вся эта информация необходима соответствующим государственным органам и юрлицам для организации надлежащего использования растительных ресурсов и оценки влияния на них хозяйственной деятельности.
Как подчеркивают в НАН, Государственный кадастр растительного мира является уникальной информационной системой и оригинальной разработкой белорусских ученых, не имеющей аналогов в СНГ и Восточной Европе.
08:59 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.