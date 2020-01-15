Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте особо опасных психотропов. Обвинение в создании крупнейшей нарколаборатории, обнаруженной в апреле прошлого года в Хатежино Минской области, предъявлено трем молодым людям 1995 года рождения.

Как сообщает СК, молодые люди организовали лабораторию с целью производства не менее 30 кг альфа-PVP и 70 кг мефедрона. Их действия координировал организатор интернет-магазина по оптовой продаже наркотиков и психотропов.









Один из обвиняемых зарегистрировался в качестве ИП и арендовал производственно-складское помещение. Официально он занимался реализацией строительной и промышленной химии. Еще два фигуранта присоединились к нему в марте прошлого года. По поддельному паспорту один из них арендовал дополнительный склад и квартиру в Минском районе.





Все помещения были снабжены лабораторным оборудованием, было добыто сырье, инструменты, приборы и т.д. Прекурсоры, реагенты для производства психотропов забирали по координатам из тайников.









В результате было изъято 30 кг альфа-PVP и альфа-PHP, 100 килограммов прекурсоров, около 1,5 тонны жидкостей, необходимых для производства психотропов.





Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 328 и ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса. Один из фигурантов также обвиняется по ч. 2 ст. 380.





Все обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. Правоохранители продолжают устанавливать иных участников преступной деятельности.



