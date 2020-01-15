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Ученые считают, что композитор оглох из-за того, что любил пить вино, которое содержало большую дозу свинца.

Глухоту немецкого композитора Людвига ван Бетховена могло вызвать его пристрастие к алкоголю. Такое сенсационное предположение выдвинули итальянские ученые, пишет Laryngoscope.





Бетховен начал терять слух в 26 лет, а в 41 год он полностью оглох. На протяжении десятка лет ученые выдвигали множество версий глухоты великого композитора. Недавно ученые из Падуанского университета в Италии предложили новую причину.





Глухоту Бетховена они объяснили за счет отравления свинцом. Токсичный металл мог попадать в организм музыканта из-за его увлечения спиртными напитками.





На эту версию врачей навел случай с их пациенткой, лечением которой они занимались в 2018 году. Симптомы, которые наблюдались у женщины, во многом совпали с тем, от чего страдал Бетховен. А причиной болезни стало большое содержание свинца в крови и моче итальянки.









Токсичный металл попадал в ее организм из старой сковороды, у которой за время пользования стерся защитный керамический слой.





В 2005 году специалисты провели анализ волос и фрагментов черепа Бетховена, который показал наличие в его организме повышенного содержания свинца. Ученые предполагают, что свинец мог попадать в организм композитора с вином. В то время в алкогольных напитках содержалось большое количество тяжелого металла.





В пользу этой версии говорит еще и тот факт, что бокал Бетховена, из которого тот любил пить спиртное, был частично сделан из свинца.





Напомним, что вблизи Нотр-Дама зафиксировано загрязнение свинцом. На 1 кг почвы приходится около 10-20 г металла. Допустимыми показателями считаются 0,3 г свинца на 1 кг почвы.



