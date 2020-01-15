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Вода течет вверх. На Фарерских островах зафиксировали удивительное явление

На Фарерских островах местный житель Сэми Якобсен стал очевидцем уникального природного явления, когда вода по скалам начала течь вверх.

Как сообщает телеканал "Звезда", видеоролик природной аномалии был выложен в Twitter-аккаунте.

На кадрах хорошо видно, как во время шторма сильная водяная струя бьет прямо в небо, поднимаясь по скалам.


Удивительное явление стало возможным в результате образования над водой воздушного вихря вследствие сильного ветра.

Фото из открытого доступа
ru.oxu.az
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