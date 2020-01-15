Как сообщает телеканал "Звезда", видеоролик природной аномалии был выложен в Twitter-аккаунте.





На кадрах хорошо видно, как во время шторма сильная водяная струя бьет прямо в небо, поднимаясь по скалам.









Удивительное явление стало возможным в результате образования над водой воздушного вихря вследствие сильного ветра.





Фото из открытого доступа