Инну Чурикову обокрали в Мадриде на четверть миллиона рублей

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На новогодние каникулы Инна Чурикова с семьей отправилась в Испанию еще в середине декабря. Отдых оказался прекрасным.





А вот возвращение домой было сильно омрачено происшествием в аэропорту Мадрида. У актрисы украли кожаную сумку вишневого цвета. Аксессуар не из дешевых — сумка стоила 30 тысяч рублей. Но самое ужасное, что в ней находились деньги, и главное — документы.





Обычно воры забирают ценности, а паспорта бросают. Но Инне Чуриковой не повезло. Вылет из Испании оказался проблемным: в результате семье актрисы помогали в российском посольстве в Мадриде.





«Артистка путешествовала с семьей — мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном: все трое лишились загранпаспортов, — рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах. — Кроме того, в сумке находился кошелек знаменитого бренда, который Инна Михайловна оценила в 40 тысяч рублей, 300 евро и 50 тысяч рублей наличными, шесть банковских карт, телефон (еще 30 тысяч) и очки популярной марки — их цена 90 тысяч.









В результате, украденное имущество актриса оценила в 240 тысяч рублей плюс около 20 тысяч валютой. Воришка оказался мастером своего дела: ни Инна Михайловна, ни её муж и сын не заметили, как он украли сумочку. На вопрос, как такое могло случиться, актриса лишь пожала плечами.





«За 10 минут до кражи сын положил сумку на тележку для багажа, при этом предусмотрительно накрыл её сверху пальто супруга. Больше мы её не видели», — рассказала Чурикова в отделе московской полиции.







