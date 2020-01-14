+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дым от пожаров в Австралии преодолел более половины пути вокруг Земли

Дымовой шлейф от лесных пожаров в Австралии, бушующих в стране с ноября 2019 года, в ближайшее время совершит полный оборот вокруг Земли. Об этом говорится в заявлении NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Эксперты агентства отмечают, что к 8 января шлейф дыма уже преодолел полпути вокруг Земли, передает РБК.

«Ожидается, что дым пройдет по крайней мере один полный круг вокруг земного шара и снова вернется в Австралию», — говорится в отчете NASA.

Кроме того, эксперты NASA указывают, что дым способствует образованию большого числа кучевых облаков. Эти облака затем вызывают так называемые сухие грозы — с молниями, но без осадков.


Столь широкое распространение дыма объясняется тем, что после попадания в стратосферу его частицы могут распространяться на расстояние тысячи километров от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире, пояснили в NASA. Дым уже изменил цвет неба в Южной Америке и отрицательно повлиял на Новую Зеландию, вызвав серьезные проблемы с качеством воздуха. Кроме того, в этой стране частицы дыма заметно окрасили снег на горных вершинах — они потемнели.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru