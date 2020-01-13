Облегчение этой практики в отдельных случаях ранее допускал нынешний понтифик Франциск.





Это первая попытка Бенедикта, покинувшего папский престол в 2013 году, открыто вмешаться в политику Ватикана, пишет Медуза





По мнению экспертов, она ставит под сомнение саму модель, при которой ушедший на покой папа сохраняет формальный статус понтифика, не исполняя связанных с этим обязанностей. Ранее Бенедикт уже высказывал резко консервативные взгляды на современную общественную и церковную жизнь.





Бенедикт XVI считает, что с обетом безбрачия борются те, кто поверил в «дьявольскую ложь»





Высказывания против отмены целибата содержатся во фрагментах книги «Из глубин наших сердец», опубликованных французским изданием Le Figaro 12 января. На 15 января назначена презентация книги, написанной Бенедиктом XVI в соавторстве с гвинейским кардиналом Робером Сара, который в Ватикане отвечает за вопросы богослужения — журнал Time называет его «тихим критиком» папы Франциска.





«Служение Иисусу Христу побуждает нас вступить в жизнь, которая делает нас едиными с Ним и заставляет отказаться от всего, что принадлежит только нам, — пишет Бенедикт XVI. — Для священнослужителей это основание необходимости целибата, а также литургической молитвы, размышления о Слове Божьем и отказа от материальных благ». По мнению бывшего понтифика, и брак, и служение Богу требуют от человека полного посвящения себя, а потому они несовместимы. «Я просто не могу молчать», — пишет Бенедикт.





Он не обращается к своему преемнику напрямую, зато это делает его соавтор. «Я смиренно прошу папу Франциска наложить вето на любое послабление целибата среди священников, пусть даже ограниченное тем или иным регионом», — пишет он.





В заключении, написанном совместно, отмечается, что кризис католического священничества, «израненного таким количеством разразившихся скандалов», еще больше усиливается «постоянной постановкой под вопрос сакральности безбрачия».





«Всем — епископам, священникам и мирянам — нужно немедленно перестать поддаваться на ложные мольбы, театральные постановки, дьявольскую ложь и модные заблуждения, которые пытаются подрывать священническое безбрачие, — подчеркивают теологи. — Всем — епископам, священникам и мирянам — нужно немедленно глазами веры взглянуть на церковь и на священническое безбрачие, которое охраняет ее таинства».





Папа Франциск допускал облегчение целибата. Причина — нехватка священников в Амазонии





Заявления в защиту целибата прозвучали всего через несколько месяцев после того, как в октябре 2019 года 185 католических иерархов обсуждали ситуацию в Амазонии. Как отмечалось на заседании, в этом регионе настолько не хватает священников, что некоторые верующие ждут причастия месяцами.





Для борьбы с этим епископы предложили возводить в священнический сан постоянных диаконов — католических иерархов нижней ступени, которым разрешено проповедовать (но не совершать таинства, то есть, например, исповедовать или причащать) и вступать в брак. За это предложение проголосовали 128 епископов, уверенных, что таким образом удастся «поддержать жизнь христианской общины с помощью распространения Слова и совершения таинств даже в самых отдаленных уголках амазонского региона».









Окончательное решение должен принять папа Франциск, который по итогам заседания в октябре заявил, что, хотя и выступает против отмены безбрачия, но видит в нем дань традиции, а не библейскую догму, и считает изменения допустимыми.





Действительно, целибат практиковался еще в первые века христианства, но обязательным для католических священников стал не ранее XII века. Более того, как отмечает американское издание National Catholic Reporter, отказ от безбрачия возможен и сейчас — например, если католическим священником становится человек, перешедший из другой веры уже после вступления в брак. Папа Бенедикт, однако, настаивает на том, что уже ранние христиане, становившиеся священниками при наличии жен, в дальнейшем практиковали воздержание.





Западные СМИ отмечают, что публичные высказывания Бенедикта XVI противоречат обещанию полностью погрузиться в молитву и «укрыться от мира», которое он дал в 2013 году, покинув папский престол.





В 2019-м он уже прервал молчание, написав открытое письмо, в котором заявил, что корни нынешних проблем католической церкви лежат в сексуальной революции шестидесятых годов и распространении либерализма. Уже в этом послании многие церковные эксперты увидели скрытую критику действующего папы Франциска, который, в отличие от Бенедикта, имеет репутацию сторонника прогрессивных идей.





Нынешние заявления — первая попытка открыто повлиять на политику Ватикана. По мнению экспертов National Catholic Reporter, это «серьезное нарушение» сложившейся практики отношений двух понтификов, бывшего и нынешнего. По оценке Die Welt, оно ставит под сомнение саму эту модель.





В свою очередь, журнал Time отмечает, что появление книги совпало с выходом фильма «Два папы», в котором показана выдуманная беседа консерватора Бенедикта с либералом Франциском накануне избрания последнего новым папой римским. Как пишет издание, картина высвечивает разницу в мировоззрении двух иерархов, которая лишний раз подчеркивается и нынешними высказываниями Бенедикта.







