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Похититель девушки в Бресте получил 11 лет колонии

14 января суд Московского района Бреста вынес приговор 29-летнему жителю Кобринского района, который обвинялся в похищении девушки, умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг. Мужчина получил 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба суда.

Кроме этого, молодой должен заплатить 150 базовых величин штрафа (4050 рублей). Автомобиль Volkswagen Jetta и бита как средства орудия преступления конфискованы, пишет reform.by

История произошла 30 сентября 2019 года. Молодой человек затолкал в багажник автомобиля 21-летнюю девушку, с которой раньше встречался. Это увидел дворник и попытался помешать машине уехать. Дворник стал перед автомобилем, но водитель поехал прямо на него.

Мужчина направился в Жабинковский район. Когда машина остановилась возле деревни Бусни, девушке удалось выбраться из багажника. Она попыталась убежать, но мужчина догнал ее и не менее двух раз ударил по голове битой. Повреждения отнесли к категории тяжких.
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