Похититель девушки в Бресте получил 11 лет колонии

Кроме этого, молодой должен заплатить 150 базовых величин штрафа (4050 рублей). Автомобиль Volkswagen Jetta и бита как средства орудия преступления конфискованы, пишет reform.by





История произошла 30 сентября 2019 года. Молодой человек затолкал в багажник автомобиля 21-летнюю девушку, с которой раньше встречался. Это увидел дворник и попытался помешать машине уехать. Дворник стал перед автомобилем, но водитель поехал прямо на него.





Мужчина направился в Жабинковский район. Когда машина остановилась возле деревни Бусни, девушке удалось выбраться из багажника. Она попыталась убежать, но мужчина догнал ее и не менее двух раз ударил по голове битой. Повреждения отнесли к категории тяжких.