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Два бывших сотрудника МЧС получили 5 и 7 лет за взятки

10 января суд Московского района Минска вынес приговор двум бывшим сотрудникам МЧС, которые обвинялись в получении взяток, сообщает пресс-служба суда.

Один из них занимал должность первого заместителя начальника Московского РОЧС и затем должность начальника этого же отдела, второй работал главным специалистом инспекции надзора и профилактики Московского РОЧС, пишет reform.by

Обвиняемые принимали взятки от представителей коммерческих структур как вместе, так и по отдельности за решение вопросов, относящихся к государственному пожарному надзору. Всего вместе они получили 5 тысяч долларов США.

Также начальник РОЧС, действуя единолично, получил две взятки по 2 тысячи рублей и бутылку коньяка. Также он завладел 500 долларами, пообещав потерпевшему передать их в качестве спонсорской помощи для организации праздника «День спасателя».

Его коллега, главный специалист инспекции надзора, единолично принял две взятки в размере 5 тысяч и 2 тысячи долларов.


Начальник Московского РОЧС получил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением звания «подполковник внутренней службы» и запретом занимать определенные должности в течение 5 лет. Он также должен выплатить 400 базовых величин штрафа (10,8 тысяч рублей).

Главный специалист инспекции надзора и профилактики Московского РОЧС получил 5 лет в колонии усиленного режима с лишением звания «майор внутренней службы» и запретом занимать определенные должности в течение 5 лет.

Представитель коммерческой структуры, передававший 2 тысячи рублей взятки, оштрафован на 500 базовых (13,5 тысяч рублей).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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