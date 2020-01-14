Почему белорусы залазят в кредитную кабалу?
В последнее время белорусы берут немало кредитов на потребительские нужды. Насколько это безопасное развлечение? Этот вопрос «Белорусский партизан» обсудил с доктором экономических наук профессором Борисом Желибой.
- Общая цифра взятых кредитов все время растет, она уже перевалила за 13 миллиардов белорусских рублей, - объясняет Борис Желиба. - В свое время кредиты вызвали обеспокоенность Национального банка и он снизил предельный показатель так называемой кредитной нагрузки. Раньше был коэффициент 0,5 или 50 процентов, сейчас – 0,4 или 40 процентов.
Это означает, что у кредитополучателя ежемесячные платежи по кредиту и процентам не должны превышать 40 процентов от его реальных доходов. А реальными доходами считаются доходы, получаемые человеком за минусом обязательных платежей – за жилищно-коммунальные услуги, платежи по кредитам, которые человек мог взять ранее, и так далее.
И это немного затормозило динамику роста потребительского кредита в нашей стране. Но вместе с тем, все равно она положительная.
Если брать такой показатель, как просроченные кредиты, то он по физическим лицам относительно невысокий. Но вместе с тем все равно есть некоторая обеспокоенность. Хорошо, если экономика имеет динамику.
У нас ВВП за прошлый год вырос чуть более процента, следовательно, должны расти доходы. Рост доходов у нас опережает производительность труда, в реальном исчислении они выросли на 7 процентов. Пока люди справляются с кредитной нагрузкой, но если случится какой-то кризис, то для банков могут быть большие проблемы.
Если сравнивать кредитную нагрузку на население в разных странах, то, например, в России она еще выше. А в некоторых развитых странах она чрезвычайно высока, но там у людей высокие доходы и экономика имеет лучшую динамику, чем в Беларуси.
- Борис Николаевич, а вы сами брали кредиты?
- Брал, но это было давно. Я предпочитаю не залазить в кредиты. Потому что если посчитать, сколько ты выплатил по кредиту за ту же, например, иномарку, это может быть даже и две цены, особенно когда процент по кредиту высокий.
Так лучше все же насобирать необходимую сумму на депозите или под подушкой, и сделать дорогостоящую покупку. То же самое касается и кредитов на жилье. Если посчитать, сколько выплатил за 10 лет, то можно получить две цены!
- Тогда почему кредиты так популярны? Кто-то плохо умеет считать?
- А потому что у нас сравнительно невысокие зарплаты и дорогостоящую покупку человек сразу не в состоянии сделать. А если очень хочется, а если очень надо? Вот и залазят в кредитную кабалу…
Павел Мазак, "Белорусский партизан"
17:26 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.