+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Шок! Китаянка умерла в 24 года - из-за бедности пять лет она ела только рис с перцем

Жительница китайской провинции Гуйчжоу, которая из-за бедности в течение пяти лет питалась только вареным рисом и маринованными перцами чили, скончалась в понедельник, 13 января, в больнице города Гуйян - столице этого региона, пишет во вторник газета South China Morning Post.


У Хуаянь (Wu Huayan) скончалась в возрасте 24 лет из-за серьезных проблем с сердцем и почками, вызванных скудным питанием в течение длительного времени. Родители девушки умерли, у нее остался только младший брат, которому из-за серьезных проблем с психикой часто требовалась медицинская помощь. 

После смерти родителей У Хуаянь и ее брат жили на пособие от местных властей, получая каждый месяц 300 юаней (около $44).

Девушка также смогла поступить в местный колледж, где ей удалось добиться получения ежегодной стипендии в 7 тысяч юаней. Однако большая часть ее денег уходила на лечение брата. Чтобы сэкономить, У Хуаянь перешла на "диету" из риса и перцев чили.


В октябре 2019 года у студентки начались серьезные проблемы со здоровьем - ей стало трудно ходить и дышать. У Хуаянь обратилась к врачам, которые диагностировали у нее повреждение печени и почек из-за недоедания. 

Денег на лечение у девушки не было, поэтому она попросила соотечественников о помощи через СМИ, дав интервью нескольким газетам и выступив по телевидению. Благодаря поступившим пожертвованиям, ей удалось собрать почти 1 млн юаней (около 147 тысяч долларов).

Однако помощь поступила слишком поздно, в ноябре состояние здоровья девушки стало резко ухудшаться, в итоге она скончалась. Незадолго до смерти она весила около 22 кг.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru