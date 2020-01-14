Зима на исходе: большие синицы уже начали петь





Местные издания и сообщества в социальных сетях в эти дни обсуждают фотографии перелетных птиц в небе над Брестской областью: многие предполагали, что в страну преждевременно возвращаются журавли и белые гуси.





Семен Левый в беседе со Специалист по природоохранным вопросам общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны"в беседе со Sputnik отметил, что говорить о возвращении перелетных птиц раньше обычного пока не приходится.





"Эти птицы могли оставаться на зимовку у нас или в соседней Польше", - предположил он.





Впрочем, в мире пернатых признаки весны уже есть. "Большие синицы начали петь. Значит, дело идет к весне", - рассказал Левый.





Большие синицы, или большаки, обычно начинают петь уже в январе. В последние несколько лет они начинали петь ближе к 20-м числам или в начале февраля. Традиционно этот вид птиц остается на зиму в Беларуси.



