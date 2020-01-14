



Речь идет о международном кинофестивале «Фаджр», который был учрежден Министерством культуры Ирана и проводится ежегодно в годовщину Исламской революции (в начале февраля). Помимо кино, на нем представлены театральные постановки и музыкальные произведения.





Список из полутора десятков пьес, участники которых – режиссеры и актеры – отказались от участия в фестивале, появился в социальных сетях.





К бойкоту присоединились и отдельные артисты – в частности, обладательница ряда премий (в том числе присужденных на фестивале «Фаджр») Фатеме Мотамед Арья. Она заявила, что отказывается от участия «из уважения к памяти погибших мужчин, женщин и детей».





Режиссер Массуд Кимиаи, объясняя отказ от фестиваля, отметил, что «скорбит о погибших пассажирах».





Также несколько телеведущих государственного телевидения уволились в знак протеста против действий властей, сбивших самолет, а затем пытавшихся это скрыть. Журналистская ассоциация Тегерана осудила официальные СМИ, которые изначально наряду с правительством отрицали уничтожение «Боинга».





В начале недели в Иране продолжались митинги, спровоцированные авиакатастрофой и превратившиеся в протесты против действующей власти.





В Тегеране и Исфахане студенты скандировали «Долой клириков!» Некоторые из участников скандировали «Смерть диктатору!» Полиция использовала слезоточивый газ для разгона протестующих. По неофициальным данным, десятки людей были задержаны.





Катастрофа украинского самолета Boeing 737, который должен был следовать рейсом из Тегерана в Киев, произошла утром 8 января. В лайнере находились в основном граждане Ирана и Канады, а также Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании и Украины. Все, кто был на борту (176 человек), погибли.





Крушение произошло на фоне обострения конфликта между Ираном и США и обстрела американских военных объектов в Ираке, ответственность за который взял на себя Корпус стражей исламской революции.





В связи с этим появились предположения, что лайнер мог быть случайно сбит иранской ракетой. Однако власти Ирана вначале это отрицали, уверяя, что самолет разбился из-за неполадок в двигателе.









В итоге, когда появились свидетельства, что лайнер был сбит, официальный Тегеран признал вину. Военные заявили, что уничтожили «Боинг» по ошибке, приняв его за вражеский объект. Правительство пообещало наказать виновных.





По данным на 14 января, в рамках расследования были арестованы несколько человек, но их имена и должности пока неизвестны.





Правительство при этом утверждает, что в первые дни после катастрофы якобы не знало, что самолет был сбит.