Больше года за кило: россиянин сел в Беларуси за гашиш
Гражданин России приговорен в Беларуси к 14 годам колонии за попытку провоза через границу 13 килограммов гашиша, сообщает Госпогранкомитет.
Приговор суда Гродненского района вступил в законную силу.
Наркотик, который фигурант дела хотел провезти через границу, был спрятан в порогах и бампере его Lexus.
По приговору суда машина, а также 7 тысяч евро и 95 тысяч российских рублей конфискованы.
15:15 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.