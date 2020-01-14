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Больше года за кило: россиянин сел в Беларуси за гашиш

Гражданин России приговорен в Беларуси к 14 годам колонии за попытку провоза через границу 13 килограммов гашиша, сообщает Госпогранкомитет.

Приговор суда Гродненского района вступил в законную силу.

Наркотик, который фигурант дела хотел провезти через границу, был спрятан в порогах и бампере его Lexus.

По приговору суда машина, а также 7 тысяч евро и 95 тысяч российских рублей конфискованы.
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