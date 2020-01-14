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Приехала в гости: ухажер приводил витеблянку в чувства... топором и бензопилой

39-летняя жительница Витебска поехала со своим 43-летним знакомым к нему домой в одну из деревень Витебского района, где они распивали спиртные напитки.

Когда женщина стала себя плохо чувствовать от выпитого, хозяин дома начал агрессивно себя вести. Он кричал на нее, направлял в ее сторону нож, топор, включенные бензопилу и угловую шлифовальную машинку, высказывал угрозы причинением тяжких телесных повреждений и убийством.

Женщина из-за плохого самочувствия уйти не могла. Периодически она, опасаясь за свою жизнь и здоровье, включала диктофон. Обвиняемому потерпевшая старалась не перечить, чтобы не злить его еще больше.

Когда женщина все же попыталась покинуть дом, ухажер ее сильно избил.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» и «угроза убийством». 

В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, сообщает СК.
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