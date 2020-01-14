Михаил Финберг: Надо было просто сделать укол, но не успел

Из-за проблем с сердцем его экстренно госпитализировали, некоторое время он провел в реанимации. «Белорусский партизан» поинтересовался, как сейчас себя чувствует маэстро.





– Михаил Яковлевич, как здоровье?





– Чувствую себя отлично. Я быстро восстановился.





– А писали, что попали в больницу…





– Фактически в течение одного дня меня привели в порядок. У меня резко увеличился сахар в крови.





– То есть это было не сердце?





– Нет, проблем с сердцем у меня никогда не было.





Я в принципе не болеющий человек, веду здоровый образ жизни. Не пью – ни грамма, причем очень много лет! А тут вдруг такой шорох создали, что Финберг попал в больницу! Я работаю много – каждый день с семи утра.





– Так может уже нужно понемногу снижать темп? Я понимаю, что вы в хорошей физической форме, но все же…





– Я люблю свою работу, люблю оркестр, люблю своих музыкантов, люблю Беларусь. И очень люблю работать с белорусской тематикой – больше меня в этом направлении, наверное, никто не работает.





Некоторые сегодня занимаются откровенной халтурой, а я работаю серьезно. Сейчас мы начинаем делать программу к 80-летию Владимира Короткевича. Найдите время, придите на репетицию, послушайте – будете плакать!





Я когда-то близко был знаком с Короткевичем, помогал ему, когда он сильно болел. И он любил меня за то, что в сложное для него время я был рядом, поддерживал.





И он меня многому научил. В том числе и белорусскому языку. Он поправлял меня на каждом слове, исправлял ошибки. Мне от него передалась большая любовь ко всему белорусскому.





В моем оркестре, кстати, все делопроизводство ведется на белорусском языке. С первого дня работы! Никто об этом не говорит, но я-то знаю, что это сделал!









– Сколько вы в больнице пролежали?





– Я и сейчас еще в лечкомиссии. До среды здесь останусь. А потом выпишусь и сразу на репетицию.





– Значит, сразу вас домой не отпустили?





– Нет. Доктора сказали, что нужно проверить работу всего организма, понаблюдать. Я чувствую себя очень хорошо. Сейчас мне капельницы делают.





– Реанимации удалось избежать?





– Нет, я несколько дней там провел. Это нужно было. Врачи наблюдали, как работают все системы, правильно ли поставлен диагноз.





У меня не сердце, а именно сахар. Это такая страшная болезнь – сахарный диабет, ужасно просто…





– Говорят, он стрессов не любит…





– А стрессов в моей жизни хватает. Я не все могу рассказывать… То продлевают со мной контракт, то не продлевают… Я народный артист, лауреат Госпремии, лауреат премии Ленинского комсомола.





У меня все концерты аншлаговые. В год мы делаем 70-90 программ. Вы понимаете, какая это нагрузка? Я работаю во всех чернобыльских зонах Беларуси. Кроме меня этого никто не делает. Каждый год уже больше 20 лет я езжу туда с концертами.





Я сам родился в Мозыре, и когда первый раз приехал туда на праздник города, помню, ко мне подбежала женщина в сапогах резиновых, и она в буквальном смысле упала мне в ноги.





Я тогда пообещал, что буду приезжать каждый год с концертами. И сдержал свое слово. Гомельский облисполком делает все для нашего приезда.

Я, кстати, почетный гражданин Мозыря.





– Да вы вообще национальное достояние!





– Спасибо.





У нас сейчас такие программы, приходите обязательно на концерты! Мы, кстати, первый в Беларуси оркестр, который прошел прослушивание. Была создана комиссия специальная.





Мы сегодня лучший коллектив в стране! Работаем не под фанеру – только живой звук. У меня в оркестре все люди с высшим образованием, аспирантура, Академия музыки. У нас все на очень высоком уровне.





– Михаил Яковлевич, а если честно, испугались, когда здоровье дало сбой?





– Мне нужно было сделать укол, я хотел подойти к телефону, позвонить человеку, который мне может помочь. Но не хватило сил включить телефон. Хорошо, что меня наша работница на улице ждала. Дверь открыли через работника МЧС, и меня доставили в больницу…









– В лечкомиссии для вас создали хорошие условия?





– Конечно, здесь очень комфортно. Вчера встретил здесь бывшего премьер-министра Владимира Ермошина, ему тоже капельницы делают…





Здесь очень отзывчивые врачи, профессионалы своего дела.



