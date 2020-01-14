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Михаил Финберг: Надо было просто сделать укол, но не успел

Неделю назад появилась новость о том, что руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг попал в больницу.

Михаил Финберг: Надо было просто сделать укол, но не успел
Из-за проблем с сердцем его экстренно госпитализировали, некоторое время он провел в реанимации. «Белорусский партизан» поинтересовался, как сейчас себя чувствует маэстро.

– Михаил Яковлевич, как здоровье?

– Чувствую себя отлично. Я быстро восстановился.

– А писали, что попали в больницу…

– Фактически в течение одного дня меня привели в порядок. У меня резко увеличился сахар в крови.

– То есть это было не сердце?

– Нет, проблем с сердцем у меня никогда не было.

Я в принципе не болеющий человек, веду здоровый образ жизни. Не пью – ни грамма, причем очень много лет! А тут вдруг такой шорох создали, что Финберг попал в больницу! Я работаю много – каждый день с семи утра.

– Так может уже нужно понемногу снижать темп? Я понимаю, что вы в хорошей физической форме, но все же…

– Я люблю свою работу, люблю оркестр, люблю своих музыкантов, люблю Беларусь. И очень люблю работать с белорусской тематикой – больше меня в этом направлении, наверное, никто не работает.

Некоторые сегодня занимаются откровенной халтурой, а я работаю серьезно. Сейчас мы начинаем делать программу к 80-летию Владимира Короткевича. Найдите время, придите на репетицию, послушайте – будете плакать!

Я когда-то близко был знаком с Короткевичем, помогал ему, когда он сильно болел. И он любил меня за то, что в сложное для него время я был рядом, поддерживал. 

И он меня многому научил. В том числе и белорусскому языку. Он поправлял меня на каждом слове, исправлял ошибки. Мне от него передалась большая любовь ко всему белорусскому.

В моем оркестре, кстати, все делопроизводство ведется на белорусском языке. С первого дня работы! Никто об этом не говорит, но я-то знаю, что это сделал!


– Сколько вы в больнице пролежали?

– Я и сейчас еще в лечкомиссии. До среды здесь останусь. А потом выпишусь и сразу на репетицию.

– Значит, сразу вас домой не отпустили?

– Нет. Доктора сказали, что нужно проверить работу всего организма, понаблюдать. Я чувствую себя очень хорошо. Сейчас мне капельницы делают. 

– Реанимации удалось избежать?

– Нет, я несколько дней там провел. Это нужно было. Врачи наблюдали, как работают все системы, правильно ли поставлен диагноз.

У меня не сердце, а именно сахар. Это такая страшная болезнь – сахарный диабет, ужасно просто…

– Говорят, он стрессов не любит…

– А стрессов в моей жизни хватает. Я не все могу рассказывать… То продлевают со мной контракт, то не продлевают… Я народный артист, лауреат Госпремии, лауреат премии Ленинского комсомола. 

У меня все концерты аншлаговые. В год мы делаем 70-90 программ. Вы понимаете, какая это нагрузка? Я работаю во всех чернобыльских зонах Беларуси. Кроме меня этого никто не делает. Каждый год уже больше 20 лет я езжу туда с концертами.

Я сам родился в Мозыре, и когда первый раз приехал туда на праздник города, помню, ко мне подбежала женщина в сапогах резиновых, и она в буквальном смысле упала мне в ноги. 

Я тогда пообещал, что буду приезжать каждый год с концертами. И сдержал свое слово. Гомельский облисполком делает все для нашего приезда.
Я, кстати, почетный гражданин Мозыря. 

– Да вы вообще национальное достояние!

– Спасибо.

У нас сейчас такие программы, приходите обязательно на концерты! Мы, кстати, первый в Беларуси оркестр, который прошел прослушивание. Была создана комиссия специальная. 

Мы сегодня лучший коллектив в стране! Работаем не под фанеру – только живой звук. У меня в оркестре все люди с высшим образованием, аспирантура, Академия музыки. У нас все на очень высоком уровне.

– Михаил Яковлевич, а если честно, испугались, когда здоровье дало сбой?

– Мне нужно было сделать укол, я хотел подойти к телефону, позвонить человеку, который мне может помочь. Но не хватило сил включить телефон. Хорошо, что меня наша работница на улице ждала. Дверь открыли через работника МЧС, и меня доставили в больницу…


– В лечкомиссии для вас создали хорошие условия?

– Конечно, здесь очень комфортно. Вчера встретил здесь бывшего премьер-министра Владимира Ермошина, ему тоже капельницы делают…

Здесь очень отзывчивые врачи, профессионалы своего дела.
Дарья Высоцкая, "Белорусский партизан"
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