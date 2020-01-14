Компания Microsoft прекратила техническую поддержку системы Windows 7
14 января компания Microsoft прекратила техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Чтобы у пользователей "семёрки" не возникло неожиданных сложностей, им советуют создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive.
"Семёрка" была выпущена более 10 лет назад: ее презентация состоялась 22 октября 2009 года. Сообщается, что на конец 2019 года число пользователей операционной системы Windows 7 составляло 26,6% от всех персональных компьютеров, пишет euroradio.fm
09:50 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.