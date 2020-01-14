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Компания Microsoft прекратила техническую поддержку системы Windows 7

14 января компания Microsoft прекратила техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.

Чтобы у пользователей "семёрки" не возникло неожиданных сложностей, им советуют создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive.

"Семёрка" была выпущена более 10 лет назад: ее презентация состоялась 22 октября 2009 года. Сообщается, что на конец 2019 года число пользователей операционной системы Windows 7 составляло 26,6% от всех персональных компьютеров, пишет euroradio.fm
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