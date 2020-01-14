Компания Microsoft прекратила техническую поддержку системы Windows 7

Чтобы у пользователей "семёрки" не возникло неожиданных сложностей, им советуют создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive.





"Семёрка" была выпущена более 10 лет назад: ее презентация состоялась 22 октября 2009 года. Сообщается, что на конец 2019 года число пользователей операционной системы Windows 7 составляло 26,6% от всех персональных компьютеров, пишет euroradio.fm



