ЧП в Эфиопии: самолет на смог приземлиться из-за облака саранчи
Самолет в Эфиопии изменил маршрут из-за столкновения с облаком саранчи В результате пилоты решили изменить маршрут и через 30 минут посадили лайнер в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Фото: standardmedia.co.ke
Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines отменил посадку в аэропорту города Дыре-Дауа на востоке Эфиопии после того, как при снижении он попал в гигантскую тучу саранчи. Об этом сообщила кенийская газета The Standard.
По ее данным, самолет рейсом из Джибути дважды заходил на посадку, но так и не смог ее совершить из-за плохой видимости. В результате пилоты решили изменить маршрут и через 30 минут посадили лайнер в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
В социальных сетях уже опубликованы фотографии самолета, некогда белоснежный нос которого от многочисленных следов погибших при столкновении крылатых насекомых покрылся бурыми пятнами. Такие же пятна на его двигателях и крыльях. А через лобовое стекло кабины пилотов едва ли можно увидеть что-либо из-за толстого слоя разбившейся при ударах саранчи, пишет korrespondent.net
09:46 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.