Василия Великого вспоминают верующие 14 января. В чем он помогает, и где ему поклониться в Минске
День памяти Василия Великого отмечают православные верующие 14 января. В чем помогает святой и где в Минске хранятся его мощи — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
Кем был святитель Василий Великий
Василий родился в I веке в Понте в обеспеченной семье мастера риторики и юриста. Он получил блестящее образование у преподавателей из Афин, где познакомился с Григорием Богословом, а также в Константинополе и Кесарии.
Отец юноши хотел видеть сына юристом, однако тот отрекся от мирской жизни и посвятил себя христианским деяниям. Чтобы узнать больше о жизни отшельников, он путешествовал по Палестине, Сирии и Месопотамии, затем вернулся в Каппадокию и раздал свое имущество бедным. После он организовал селение монаха у реки Ирис. Василий Великий составил свод правил духовной жизни, который приняли многие монашеские обители.
Имя «Великий» Василий получил за огромный вклад в развитие церкви. Он объединил знания богослова, философское учение и монашество.
Кому покровительствует Василий Великий
Чаще всего за поддержкой к образу святителя обращаются отшельники, музыканты и учителя. Кроме того, Василий Великий считается покровителем новых начинаний и строительства дома.
О чем просят святителя
Василия Великого просят об избавлении страхов и укреплении веры. Также считается, что он помогает избавиться от гонений и несправедливого отношения начальства.
Святитель известен тем, что может исцелять от различных недугов и помогать в учебе или научных изысканиях.
Василий Великий способен помочь в обретении жилья или улучшении жилищных условий.
Где в Минске поклониться мощам Василия Великого
Частица мощей святителя хранится в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря (ул. Выготского, 2) в иконе Трех святителей.
09:29 14/01/2020
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