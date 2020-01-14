+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Василия Великого вспоминают верующие 14 января. В чем он помогает, и где ему поклониться в Минске

День памяти Василия Великого отмечают православные верующие 14 января. В чем помогает святой и где в Минске хранятся его мощи — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Кем был святитель Василий Великий

Василий родился в I веке в Понте в обеспеченной семье мастера риторики и юриста. Он получил блестящее образование у преподавателей из Афин, где познакомился с Григорием Богословом, а также в Константинополе и Кесарии.

Отец юноши хотел видеть сына юристом, однако тот отрекся от мирской жизни и посвятил себя христианским деяниям. Чтобы узнать больше о жизни отшельников, он путешествовал по Палестине, Сирии и Месопотамии, затем вернулся в Каппадокию и раздал свое имущество бедным. После он организовал селение монаха у реки Ирис. Василий Великий составил свод правил духовной жизни, который приняли многие монашеские обители.


Имя «Великий» Василий получил за огромный вклад в развитие церкви. Он объединил знания богослова, философское учение и монашество.

Кому покровительствует Василий Великий

Чаще всего за поддержкой к образу святителя обращаются отшельники, музыканты и учителя. Кроме того, Василий Великий считается покровителем новых начинаний и строительства дома.

О чем просят святителя

Василия Великого просят об избавлении страхов и укреплении веры. Также считается, что он помогает избавиться от гонений и несправедливого отношения начальства.

Святитель известен тем, что может исцелять от различных недугов и помогать в учебе или научных изысканиях.

Василий Великий способен помочь в обретении жилья или улучшении жилищных условий.

Где в Минске поклониться мощам Василия Великого

Частица мощей святителя хранится в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря (ул. Выготского, 2) в иконе Трех святителей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru