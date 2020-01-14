Кем был святитель Василий Великий

Василий родился в I веке в Понте в обеспеченной семье мастера риторики и юриста. Он получил блестящее образование у преподавателей из Афин, где познакомился с Григорием Богословом, а также в Константинополе и Кесарии.





Отец юноши хотел видеть сына юристом, однако тот отрекся от мирской жизни и посвятил себя христианским деяниям. Чтобы узнать больше о жизни отшельников, он путешествовал по Палестине, Сирии и Месопотамии, затем вернулся в Каппадокию и раздал свое имущество бедным. После он организовал селение монаха у реки Ирис. Василий Великий составил свод правил духовной жизни, который приняли многие монашеские обители.









Имя «Великий» Василий получил за огромный вклад в развитие церкви. Он объединил знания богослова, философское учение и монашество.

Кому покровительствует Василий Великий

Чаще всего за поддержкой к образу святителя обращаются отшельники, музыканты и учителя. Кроме того, Василий Великий считается покровителем новых начинаний и строительства дома.

О чем просят святителя

Василия Великого просят об избавлении страхов и укреплении веры. Также считается, что он помогает избавиться от гонений и несправедливого отношения начальства.





Святитель известен тем, что может исцелять от различных недугов и помогать в учебе или научных изысканиях.





Василий Великий способен помочь в обретении жилья или улучшении жилищных условий.

Где в Минске поклониться мощам Василия Великого

Частица мощей святителя хранится в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря (ул. Выготского, 2) в иконе Трех святителей.







