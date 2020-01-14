А была ли драка Кадышевой с Бабкиной?

Информацию обнародовал на своей страничке в Инстаграм шоумен Рустам Солнцев. Экс-звезда проекта «Дом-2» признался, что сейчас увлеченно читает мемуары Надежды Кадышевой, которые та назвала «Рок-н-ролл – это я!».

Артист посоветовал и своим фолловерам достать эту книгу, потому что в ней действительно есть много интересного. Чтобы доказать это, Солнцев процитировал мемуары, где солистка ансамбля «Золотое кольцо» вспоминает о драке с Бабкиной.





К слову, о своей вражде с коллегой по шоу-бизнесу Кадышева пишет крайне эмоционально, что ещё больше удивило фанатов:





Ну, как дралась – вмазала пару раз этой крашеной бездарной су**е баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет».





Кроме того, Кадышева усомнилась в таланте Бабкиной, назвав ту «фонограмным фуфлом». Об этом сообщают российские интернет-сайты.





Концертный директор Надежды Бабкиной решил прокомментировать появившиеся в Сети новости. Сергей Горох шокирован тем, насколько неэтично поступила коллега его подопечной. Он не понимает, как можно об этом рассказывать публично:









Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет.





А вот другой официальный представитель Надежды Григорьевны назвал эти слухи фейком. Александр Велор, пресс-атташе театра «Русская песня», худруком которого является Бабкина, подчеркнул, что такого просто не могло произойти.

По словам Велора, ему об этом сказала сама Бабкина, когда прочла в Сети эти новости. Их конфликт никогда не заходил так далеко. Да и Надежда не позволила бы вести себя на съёмках подобных образом. Поэтому Кадышева выдумала эту историю.





Поклонники пытаются найти на просторах интернета мемуары Кадышевой, но не могут. По всей видимости, в Сети её нет. А некоторые и вовсе усомнились, что такая книга существует.





Сама Надежда Бабкина пока никак не ответила журналистам на новости о драке с коллегой.





Фото: Instagram Фото: Pixabay



