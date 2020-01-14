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А была ли драка Кадышевой с Бабкиной?

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох отреагировал на сообщения о конфликте артистки с коллегой Надеждой Кадышевой. Как писали вчера в СМИ, певицы подрались за кулисами во время съемки передачи «Голубой огонек».

Информацию обнародовал на своей страничке в Инстаграм шоумен Рустам Солнцев. Экс-звезда проекта «Дом-2» признался, что сейчас увлеченно читает мемуары Надежды Кадышевой, которые та назвала «Рок-н-ролл – это я!». 
Артист посоветовал и своим фолловерам достать эту книгу, потому что в ней действительно есть много интересного. Чтобы доказать это, Солнцев процитировал мемуары, где солистка ансамбля «Золотое кольцо» вспоминает о драке с Бабкиной.

К слову, о своей вражде с коллегой по шоу-бизнесу Кадышева пишет крайне эмоционально, что ещё больше удивило фанатов:

Ну, как дралась – вмазала пару раз этой крашеной бездарной су**е баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет».

Кроме того, Кадышева усомнилась в таланте Бабкиной, назвав ту «фонограмным фуфлом». Об этом сообщают российские интернет-сайты. 

Концертный директор Надежды Бабкиной решил прокомментировать появившиеся в Сети новости. Сергей Горох шокирован тем, насколько неэтично поступила коллега его подопечной. Он не понимает, как можно об этом рассказывать публично:


Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет.

А вот другой официальный представитель Надежды Григорьевны назвал эти слухи фейком. Александр Велор, пресс-атташе театра «Русская песня», худруком которого является Бабкина, подчеркнул, что такого просто не могло произойти.
По словам Велора, ему об этом сказала сама Бабкина, когда прочла в Сети эти новости. Их конфликт никогда не заходил так далеко. Да и Надежда не позволила бы вести себя на съёмках подобных образом. Поэтому Кадышева выдумала эту историю.

Поклонники пытаются найти на просторах интернета мемуары Кадышевой, но не могут. По всей видимости, в Сети её нет. А некоторые и вовсе усомнились, что такая книга существует. 

Сама Надежда Бабкина пока никак не ответила журналистам на новости о драке с коллегой. 

Фото: Instagram Фото: Pixabay
belnovosti.by
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