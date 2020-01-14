Нововведение закреплено постановлением 31 декабря 2019 года № 353.





Текст документа был опубликован сегодня, 14 января, на Национальном правовом интернет-портале, пишет belnovosti.by





Постановлением предусматривается для подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь:





Брестская область – 120 человек;

Витебская область – 150 человек;

Гомельская область – 150 человек;

Гродненская область – 90 человек;

Минская область – 110 человек;

Могилевская область – 80 человек.





Подчеркивается, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.





Напомним, в прошлом году статус беженца могли получить 900 человек.





Соответственно, в этом году статус беженца могут получить на 200 человек меньше, чем годом ранее.



