+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Американские генетики вывели светящихся кошек

Ученые из Соединенных Штатов Америки с помощью новейших технологий генетического редактирования вывели светящихся кошек, сообщает онлайн-журнал Planet Today.

Фото Planet Today

С начала 2000-х годов американские ученые реализуют проект на основе наработок корейских коллег. Путем многолетних экспериментов, добавляя в геном домашней кошки некоторые части ДНК светящихся морских медуз, ученые вывели необычных котят, в организме которых присутствует зеленый флуоресцентный белок.

Для кошек новое свойство особой пользы не представляет. А вот сама технология, доказавшая свою жизнеспособность, в перспективе может быть полезной для вмешательства в ДНК людей с целью исцеления от пока неизлечимых наследственных болезней, пишет belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru