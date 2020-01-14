Американские генетики вывели светящихся кошек

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С начала 2000-х годов американские ученые реализуют проект на основе наработок корейских коллег. Путем многолетних экспериментов, добавляя в геном домашней кошки некоторые части ДНК светящихся морских медуз, ученые вывели необычных котят, в организме которых присутствует зеленый флуоресцентный белок.



