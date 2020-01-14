Телеканал ТНТ снова в Беларуси
На Старый Новый год, 14 января, ТНТ International снова появится в сети кабельного оператора МТИС. Популярный российский телеканал исчез с экранов у белорусских телезрителей 1 января, что вызвало явное недовольство его поклонников.
"Рады сообщить, что переговоры между ОАО МТИС и правообладателем телеканала ТНТ International на территории Республики Беларусь завершились успешно. Телеканал ТНТ International возвращается в сеть кабельного оператора с 14 января 2020 года в цифровом формате на частоте 266 МГц и с 1 февраля появится в аналоговом формате на частоте 487.25 МГц.", - говорится в сообщении на сайте МТИС.
С 1 января, когда прекратил свое вещание канал ТНТ International, его место в эфире занял телеканал KVARTAL TV. Официальных сведений о его будущем в белорусском телеэфире в связи с возвращением ТНТ International нет. Однако по некоторым сведениям он также останется в эфире, но на другой частоте, пишет interfax.by
08:20 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.