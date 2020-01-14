Телеканал ТНТ снова в Беларуси

"Рады сообщить, что переговоры между ОАО МТИС и правообладателем телеканала ТНТ International на территории Республики Беларусь завершились успешно. Телеканал ТНТ International возвращается в сеть кабельного оператора с 14 января 2020 года в цифровом формате на частоте 266 МГц и с 1 февраля появится в аналоговом формате на частоте 487.25 МГц.", - говорится в сообщении на сайте МТИС.



