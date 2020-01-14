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В России задержали белоруса, который вывез в Россию 6-летнего сына

Гражданина Беларуси, который в октябре 2019 года без спросу матери забрал сына и вывез его в Россию, задержали в Анапе в одном из гостевых домов сотрудники местной полиции.

Сообщает ТАСС.

Полицейские Анапы задержали гражданина Белоруссии, который вывез в Россию сына. Сейчас задержанный готовится к экстрадиции. Мальчика передали матери, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В ходе проверки установлено, что отец несовершеннолетнего находится в федеральном розыске Республики Беларусь, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основании судебного решения мужчина был задержан и помещен в ИВС отдела МВД России по городу Анапе для последующей экстрадиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Анапе обратилась жительница Белоруссии. Она сообщила о том, что в октябре 2019 года мужчина забрал 6-летнего сына из детского сада города Гродно и не вернул его домой, о местонахождении ребенка мужчина матери не сообщил. Мужчину с ребенком сотрудники полиции обнаружили в одном из гостевых домов на территории Анапы. Ребенок был передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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