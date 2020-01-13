В Минске ищут пожилого мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера. Он практически не разговаривает
В столице день назад пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
72-летний Петр Францевич Козловский живет в Минске на ул. Колесникова, 6. 12 января, около 13.00, он был вблизи ДС «Кунцевщина», откуда ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, пишет TUT.BY
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные. Внимание! Мужчина практически не разговаривает, речь невнятная.
Был одет: синяя крутка с капюшоном, коричневая кепка, мастерка серо-черная с капюшоном, майка поло красная, брюки, трико и туфли черного цвета.
21:58 13/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.