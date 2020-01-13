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В Минске ищут пожилого мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера. Он практически не разговаривает

В столице день назад пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


72-летний Петр Францевич Козловский живет в Минске на ул. Колесникова, 6. 12 января, около 13.00, он был вблизи ДС «Кунцевщина», откуда ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, пишет TUT.BY

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные. Внимание! Мужчина практически не разговаривает, речь невнятная.

Был одет: синяя крутка с капюшоном, коричневая кепка, мастерка серо-черная с капюшоном, майка поло красная, брюки, трико и туфли черного цвета.
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