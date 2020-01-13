Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган начать новую жизнь
Британская королева Елизавета II согласилась на переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Британии.
Королева в понедельник собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми, пишет ВВС.
«Несмотря на то что мы рассчитываем, что они останутся полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться важной частью моей семьи», — говорится в заявлении.
По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Британии.
Финальные решения по этому поводу, по ее словам, будут приняты в течение ближайших дней.
21:42 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.